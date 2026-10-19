कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के बाद प्रशासन हुआ सख्त, जारी की नई गाइडलाइन; जानें क्या-क्या किया अनिवार्य

Kolkata Durga Puja Stampede: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पंडाल में भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। घटना के बाद दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। करीब 400 पूजा आयोजन समितियों के संगठन फोरम फॉर दुर्गोत्सव और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई अहम कदम उठाने का फैसला किया है।