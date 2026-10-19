Karnataka Sting row : कर्नाटक में स्टिंग ऑपरेशन विवाद पर सिद्दारमैया बोले-मीडिया से बात नहीं करूंगा

कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कुमारस्वामी ने सवाल किया था कि क्या मौजूदा सरकार हमेशा सत्ता में बनी रहेगी? उन्होंने दावा किया कि उन्हें पता है कि एक साल बाद क्या होने वाला है। 2028 में कर्नाटक में गठबंधन सरकार की वापसी पर भरोसा जताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोगों ने पिछले सात-आठ वर्षों में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और वे उनके परिवार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि 2028 में गठबंधन सरकार ही सत्ता में आएगी और तब मैं अपना दूसरा चेहरा दिखाऊंगा।