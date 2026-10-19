CJP Protest: सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत बढ़ाने की मांग, अभिजीत दीपके ने की दोनों की तारीफ

अभिजीत दीपके ने कहा कि सौरव दास और आशुतोष रांका की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठाने का फैसला किया, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कम सुविधासंपन्न हैं। उन्होंने कहा कि दोनों चाहते तो अपने करियर और निजी जिंदगी पर ध्यान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरों के संघर्षों को भी अहमियत दी।दीपके के मुताबिक, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खड़ा होना जिसे आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, और ऐसी लड़ाई लड़ना जिसका सीधा संबंध आपकी अपनी जिंदगी से नहीं है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने सौरव और आशुतोष को ऐसे लोगों के रूप में पेश किया जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहे हैं। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर भावुक पोस्ट किया है।