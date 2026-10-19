Gujarat Accident: 4 साल का बेटा अब किसे पापा कहकर बुलाएगा, सड़क हादसे में पिता की मौत, पत्नी की दुनिया उजड़ी

दोनों को 108 एंबुलेंस से मेहसाणा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों के अनुसार सिर और चेहरे पर चोट लगने के कारण दोनों बेहोश हैं और उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर मोढेरा पुलिस मौके पर पहुंची और नटुभाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेचराजी सिविल अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मोढेरा पुलिस के जांच अधिकारी अनिलभाई ने बताया कि दुर्घटना में शामिल कार अहमदाबाद निवासी राहुल ठक्कर के नाम पर दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस कार मालिक की तलाश कर रही है। हादसे के समय कार कौन चला रहा था, इसकी पुष्टि जांच के बाद होगी।