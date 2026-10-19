टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ का सवाल- मुंबई में कानून-व्यवस्था बची भी है या नहीं?

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले पर कांग्रेस विधायक असलम शेख ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने मुंबई पुलिस से सीखकर खुद में सुधार किया है। पहले मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, पुलिस तुरंत हिसाब बराबर कर देती थी। लेकिन इस सरकार के मंत्रियों ने एक तरह से पुलिस को निहत्था कर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने पुलिस की बंदूकों से गोलियां निकाल ली हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से मुंबई पुलिस आयुक्त से बात किए जाने को सही कदम बताया। असलम शेख ने कहा कि मुख्यमंत्री को पुलिस से कहना चाहिए कि वह पहले की तरह काम करे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस के साथ पूरी सरकार के साथ-साथ विपक्ष भी खड़ा रहेगा।