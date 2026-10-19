जब कुश्ती के लिए ललकारने के बाद दंड-बैठक करने वाले हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत निराला, पढ़ें रोचक किस्से

अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन उसी दौर के कवि थे। उनका सूर्यकांत निराला से भी परिचय था और सुमित्रानंदन पंत से भी। पंत के वह ज्यादा नजदीक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा “नीड़ का निर्माण फिर” में बताया है कि एक दिन सूर्यकांत निराला ने सुमित्रानंदन पंत को कुश्ती लड़ने की चुनौती दी और जब उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, तो निराला की नजरें मेरी तरफ घूमीं और मुझसे कहा – ये नहीं तो तुम ही आ जाओ। हालांकि नौबत कुश्ती तक नहीं आई, उन्होंने पीतल के ग्लास में पानी पिया और वहां से चले गए। सूर्यकांत निराला उन दिनों पहलवानी मुद्रा में नजर आते, देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता कि सामने से कोई कवि आ रहा है या पहलवान। ऐसे में उनसे कुश्ती कौन लड़ना चाहेगा। हरिवंश राय बच्चन, निराला का सम्मान करते थे। जब निराला ने उन्हें कुश्ती लड़ने को कहा, तो वह पहले आश्चर्यचकित हुए, फिर कुछ सोचा और इसके बाद जो कहा, उससे सूर्य की तरह तप रहे निराला शांत हुए और कुश्ती का खतरा टल गया।