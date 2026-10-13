माया राज में साढ़े 3 मिनट, मुलायम काल में 15 मिनट, योगी राज में कितने घंटे की कैबिनेट बैठक?

UP CM Yogi Adityanath: योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाली, तब उन पर उम्मीद और अपेक्षाओं का भार कुछ ज्यादा था। एक तरफ शीर्ष नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरना था, दूसरी तरफ जनता की उम्मीदों को पूरा करना था। योगी के पास राजनीति में लंबा अनुभव था, लेकिन सीएम की कुर्सी उन्हें पहली बार मिली थी। 100 दिन का एजेंडा तैयार हुआ, सभी मंत्रियों को काम पर लगाया गया, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश मिले कि विकास की फाइलों पर देरी की धूल जमने न पाए। मैराथन बैठकों का दौर शुरू हुआ, योगी खुद समीक्षा करते, निर्देश देते। कैबिनेट मंत्रियों से एक-दूसरे के कामकाज को भी विस्तार से समझने को कहा गया। योगी ने ऐसा ईकोसिस्टम तैयार किया कि सबको, सबकी खबर हो।