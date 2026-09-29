 जब साथी के आंसू देख बस के आगे कूद पड़े योगी आदित्यनाथ! 

1989 में, अजय बिष्ट ने ग्रेजुएशन करने के लिए कोटद्वार (अब उत्तराखंड का हिस्सा) के PG गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। यहां उनकी कुछ स्टूडेंट्स एक साथ अच्छी दोस्ती थी- राज भूषण सिंह रावत, अनिल बिष्ट, संदीप बिष्ट, अनूप कंडारी, हर्षपाल राणा, अरविंद बंसल, नीरज अग्रवाल, बबीता राणा, सरस्वती रावत और आरती ढोंडियाल। आज भी इनमें से कुछ अजय बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं। शांतनु गुप्ता ने अपनी किताब ‘द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर’ में लिखा है- अजय सहित पूरा ग्रुप रोज सुबह कोटद्वार के झंडा चौक से सिद्धबली हनुमान मंदिर तक 3 किलोमीटर दौड़ता था। फिर सभी बैडमिंटन खेलते, अजय योग का अभ्यास करते थे। वह नियमित रूप से अपने एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते थे। पूरा ग्रुप अक्सर कालागढ़, ताड़केश्वर और मसूरी जैसी आस-पास की जगहों पर पिकनिक के लिए जाता। अजय सीधे-सादे और कम बोलने वाले थे, फिर भी वे शहर के ट्रेंड्स के साथ चलने की कोशिश करते। कॉलेज की कुछ तस्वीरों में अजय गॉगल्स और बंडाना पहने नजर आते हैं।