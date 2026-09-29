दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, CEC ज्ञानेश कुमार को जमकर कोसा, कहा- लोगों को धोखा दिया

ममता बनर्जी ने पहले भी कई मौकों पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं लेकिन इस बार उनका लहजा और ज्यादा तीखा नजर आ रहा है। अब सबकी नजर कल की मीटिंग पर टिकी हुई है। वहां क्या कुछ कहा जाता है और चुनाव आयोग पर कितना बड़ा हमला होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। ममता बनर्जी ने साफ संकेत दे दिया है कि वह चुप नहीं रहने वालीं।