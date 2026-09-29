Mohan Bhagwat: ‘देश तभी खुश होगा जब आखिरी व्यक्ति खुश होगा’, मोहन भागवत ने अंत्योदय पर जोर देने की बात कही

मोहन भागवत ने कहा कि इतने बड़े समाज में यह संभव नहीं है कि विकास के मामले में हर व्यक्ति एक ही स्तर पर हो। हालांकि, समाज के सबसे विकसित और सबसे कम विकसित वर्ग के बीच का अंतर कम से कम रखने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विकास को केवल 'अधिकतम लोगों का अधिकतम भला' करने तक सीमित नहीं माना था। उनके अनुसार विकास में सभी का कल्याण शामिल होना चाहिए। भागवत ने महात्मा गांधी के उस विचार का भी जिक्र किया, जिसमें किसी फैसले के प्रभाव का आकलन समाज के सबसे कमजोर और आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रखकर करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी काम करने से पहले यह सोचना चाहिए कि उसका समाज के आखिरी व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा या नहीं।