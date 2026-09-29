ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर रामदास अठावले ने दिया बयान, बताया पार्टी का क्या है स्टैंड

वहीं इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्तों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक के बाद उन्होंने सार्वजनिक बयान जारी किया। जो झूठा नैरेटिव वे (विपक्ष) बना रहे थे, उसकी पोल खुल गई है और उनकी बनाई हुई हवा निकल गई है। तीनों चुनाव आयुक्त एक साथ आए और उन्होंने विस्तार से स्पष्टीकरण दिया।