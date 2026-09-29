UP Election 2027: यूपी में चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी चुनाव, बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर दे दिया बड़ा बयान

चिराग पासवान ने कहा कि हमने इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है और यह तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं है कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा या पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी अथवा अकेले। उन्होंने कहा कि पार्टी ने दोनों परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रखी है।