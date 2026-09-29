LPU हिंसा पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल, बोले- गुंडों से प्रशासन डरेगा तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा?

पंजाब में प्रशासनिक मशीनरी के चरमराने का आरोप लगाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में साढ़े चार साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वह हर मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं, मरने से पहले डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे हैं, फिर भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। पुलिसकर्मी खुद यह कह रहे हैं कि वर्दी पहनकर थाने मत आना, लोग वहां हमला कर देंगे। अगर गुंडों और गैंगस्टर्स से प्रशासन खुद डरा हुआ रहेगा, तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?