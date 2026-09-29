West Bengal Politics: ममता के दिल्ली प्लान पर सुवेंदु का बड़ा वार, बोले- ‘INDIA गठबंधन खत्म’

Suvendu Adhikari Mamata Banerjee: कोलकाता की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विपक्षी INDIA गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े करते हुए ममता बनर्जी के संभावित दिल्ली दौरे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठजोड़ अब प्रभावी नहीं रहा और दिल्ली में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। अधिकारी के इस बयान ने बंगाल से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक नई चर्चा छेड़ दी है।