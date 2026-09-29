Hardeep Puri फिर जाएंगे राज्य सभा? Punjab Election 2027 से क्यों जुड़ा है BJP का फैसला

Punjab Election 2027: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य सभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। 16 अक्टूबर को इन राज्य सभा सीटों के लिए मतदान होगा। यूपी के 10 राज्य सभा सांसदों का 25 नवंबर को कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब पंजाब चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को दोबारा बीजेपी राज्य सभा भेजगी या नहीं, इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।