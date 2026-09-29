LPU विवाद पर चन्नी का आरोप, बोले- पुलिस प्रायोजित थी गुंडागर्दी, AAP सरकार पर साधा निशाना

पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि LPU में हुई हिंसा और तोड़फोड़ अपने आप नहीं हुई बल्कि सोच-समझकर कराई गई थी। चन्नी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल जब से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए हैं, तब से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार इस संस्थान को निशाना बना रही है।

चन्नी ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कैंपस के बाहर से आए असामाजिक तत्वों ने वहां हंगामा और गुंडागर्दी की, जिसे एक तरह से पुलिस का ही संरक्षण प्राप्त था।