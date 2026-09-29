29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

LPU विवाद पर चन्नी का आरोप, बोले- पुलिस प्रायोजित थी गुंडागर्दी, AAP सरकार पर साधा निशाना

Charanjit Singh Channi: LPU विवाद के बीच पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। चन्नी ने पुलिस पर ‘प्रायोजित गुंडागर्दी’ का आरोप लगाया, जबकि रंधावा ने सरकार पर देर से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Pratiksha Gupta

Sep 29, 2026

LPU protest

LPU Protest(फोटो-ANI)

LPU Protest: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुए घटनाक्रम को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने AAP सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चन्नी ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल के BJP में शामिल होने के बाद LPU को निशाना बनाया गया। उन्होंने छात्रों के साथ कथित मारपीट और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।

LPU में क्या हुआ और चन्नी ने क्या आरोप लगाए?

पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि LPU में हुई हिंसा और तोड़फोड़ अपने आप नहीं हुई बल्कि सोच-समझकर कराई गई थी। चन्नी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल जब से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए हैं, तब से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार इस संस्थान को निशाना बना रही है।
चन्नी ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कैंपस के बाहर से आए असामाजिक तत्वों ने वहां हंगामा और गुंडागर्दी की, जिसे एक तरह से पुलिस का ही संरक्षण प्राप्त था।

नुकसान से लेकर पुलिस कार्रवाई तक, चन्नी ने सरकार से मांगा जवाब

चन्नी ने घटना के दौरान हुए बड़े नुकसान और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि घटना के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति के नुकसान की बात सामने आ रही है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? साथ ही, उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर छात्रों को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया और मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।

कांग्रेस नेताओं का सरकार पर हमला, बिट्टू को दी सलाह

इस मुद्दे पर पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी भगवंत मान सरकार को आड़े हाथों लिया। रंधावा ने कहा कि जब छात्र सड़कों पर उतरे थे, तब प्रशासन ने सही समय पर कदम नहीं उठाया। देरी से की गई कार्रवाई के कारण स्थिति ज्यादा बिगड़ी।
वहीं, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के उस बयान पर (जिसमें उन्होंने कहा था कि विरोध प्रदर्शन AAP के कार्यक्रम को खराब करने के लिए था) रंधावा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को नीचा दिखाना गलत है और नेताओं को ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयानों से बचना चाहिए।

'अफवाहों से फैला तनाव, बातचीत से संभाला मामला'

दूसरी तरफ, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि 26 और 27 सितंबर की रात को फैली कुछ अफवाहों के बाद कैंपस में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे हो गए थे। पुलिस का कहना है कि स्थिति को देखते हुए बल प्रयोग करने के बजाय संयम बरता गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की और मामला शांत कराया। पुलिस के अनुसार, गेट के एक हिस्से में आगजनी और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं, जिन पर अब काबू पा लिया गया है।

LPU Protest: हिंसक प्रदर्शन के बीच कैंपस मॉल में ‘मुफ्त की शॉपिंग’, सामान उठाते दिखे लोग

ये भी पढ़ें
LPU Campus Violence

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

29 Sept 2026 12:14 pm

Published on:

29 Sept 2026 12:02 pm

Hindi News / National News / LPU विवाद पर चन्नी का आरोप, बोले- पुलिस प्रायोजित थी गुंडागर्दी, AAP सरकार पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

West Bengal Politics: ममता के दिल्ली प्लान पर सुवेंदु का बड़ा वार, बोले- ‘INDIA गठबंधन खत्म’

Mamata Banerjee Delhi Visit
राष्ट्रीय

Election Commission Row: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ीं? सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई के लिए दी मंजूरी

Election Commission Row
राष्ट्रीय

SIR पर आर.के. सिंह के आरोपों का पवन खेड़ा ने दिया हवाला, बोले- CEC का इस्तीफा जरूरी

pawan khera
नई दिल्ली

488 प्रभावित गांवों के बदले उद्घाटन कार्यक्रम और कलेक्टर के घर की सजावट पर खर्च हुआ DMF फंड, कैग रिपोर्ट ने खोली पोल

Odisha DMF fund CAG report
राष्ट्रीय

‘अब फैसला कोर्ट करेगा…’, निशिकांत दुबे ने सुभाष गर्ग पर ठोका 2 करोड़ का मानहानि केस, जानें क्या है विवाद?

Nishikant Dubey
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.