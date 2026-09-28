LPU Protest: हिंसक प्रदर्शन के बीच कैंपस मॉल में ‘मुफ्त की शॉपिंग’, सामान उठाते दिखे लोग

पुलिस के अनुसार, शनिवार रात सोशल मीडिया पर एक छात्रा से यौन उत्पीड़न और उसकी खुदकुशी को लेकर कुछ मैसेज वायरल हुए थे। इसके बाद हॉस्टल के बाहर भारी संख्या में छात्र जमा हो गए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने NH-44 को जाम कर दिया।

स्थिति तब बिगड़ी जब हाईवे खाली कराने पहुंची पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस की दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उपद्रवियों ने कैंपस में लगे एक एटीएम कियोस्क, सीएस बिल्डिंग और एडमिशन ब्लॉक को भी भारी नुकसान पहुंचाया।