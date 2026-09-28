India Inflation Rate 2026: महंगाई फिर हुई बेकाबू? 5.95% खाद्य महंगाई ने बढ़ाई चिंता, जयराम रमेश ने पूछा- PM मोदी कब बोलेंगे?

Retail Inflation August 2026: त्योहारी मौसम से पहले महंगाई के आंकड़ों ने घरों के बजट की चिंता फिर बढ़ा दी है। अगस्त 2026 में देश की खुदरा महंगाई जुलाई के मुकाबले ऊपर गई, जबकि खाद्य महंगाई में भी तेजी दर्ज हुई। इसी बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बात करेंगे। खासतौर पर प्याज और कुछ अन्य सब्जियों के दाम में तेज उछाल ने महंगाई की चर्चा को और धार दे दी है।