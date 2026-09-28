Bihar News: क्या बिहार NDA में सब कुछ ठीक नहीं? चिराग पासवान के बयान पर JDU का जवाब

Bihar Politics: बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। दरअसल, प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार महिलाओं के साथ ज्यादती के मामले थम नहीं रहे है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार में सहयोगी दलों के नेताओं के बयान भी अलग-अलग आ रहे है। अब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने सम्राट सरकार पर सवाल खड़े कर दिए है। वहीं जेडीयू नेताओं का कहना है कि अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है।