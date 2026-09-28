समुद्र में एक तरफ झुक गया था 9,000 टन पाम ऑयल से भरा विदेशी टैंकर,भारतीय कोस्ट गार्ड ने बचाया, अब साहस की हर जगह चर्चा

Indian Coast Guard Rescue: भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के पारादीप से करीब 37 नॉटिकल मील पूर्व-दक्षिण-पूर्व में समुद्र में संकट में फंसे विदेशी टैंकर एमटी सीगल 9 को सुरक्षित बचा लिया। जहाज के मुख्य इंजन में खराबी और बैलास्ट टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण वह एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक गया था। तटरक्षक बल की त्वरित कार्रवाई से टैंकर के पलटने का खतरा टल गया। बेलीज के झंडे वाले इस टैंकर पर करीब 9,000 मीट्रिक टन पाम ऑयल और 23 चालक दल के सदस्य सवार थे।