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समुद्र में एक तरफ झुक गया था 9,000 टन पाम ऑयल से भरा विदेशी टैंकर,भारतीय कोस्ट गार्ड ने बचाया, अब साहस की हर जगह चर्चा

Paradip Ship Rescue: ओडिशा के पारादीप के पास भारतीय तटरक्षक बल ने एमटी सीगल 9 को सुरक्षित बचाया। टैंकर पर 9,000 MT पाम ऑयल और 23 क्रू सदस्य सवार थे।
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भारत

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Anurag Animesh

Sep 28, 2026

Indian Coast Guard

भारतीय कोस्ट गार्ड ने बचाया जहाज(फोटो-X/@IndiaCoastGuard)

Indian Coast Guard Rescue: भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के पारादीप से करीब 37 नॉटिकल मील पूर्व-दक्षिण-पूर्व में समुद्र में संकट में फंसे विदेशी टैंकर एमटी सीगल 9 को सुरक्षित बचा लिया। जहाज के मुख्य इंजन में खराबी और बैलास्ट टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण वह एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक गया था। तटरक्षक बल की त्वरित कार्रवाई से टैंकर के पलटने का खतरा टल गया। बेलीज के झंडे वाले इस टैंकर पर करीब 9,000 मीट्रिक टन पाम ऑयल और 23 चालक दल के सदस्य सवार थे।

इंजन खराब होने और पानी भरने से बढ़ा खतरा

भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक, एमटी सीगल 9 ने 27 सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे आपातकालीन सहायता मांगी थी। जहाज के मुख्य इंजन में खराबी आने के साथ उसके बैलास्ट टैंक में तेजी से समुद्री पानी भरने लगा था। इससे टैंकर असंतुलित होकर एक तरफ झुक गया और उसके पलटने का खतरा पैदा हो गया। सूचना मिलते ही तटरक्षक बल ने आईसीजीएस विश्वस्त को मौके पर भेजा। इसके साथ विशेषज्ञ डैमेज कंट्रोल टीम को भी अभियान में लगाया गया।

सबमर्सिबल पंप से निकाला गया पानी

तटरक्षक बल की विशेषज्ञ टीम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अस्थिर टैंकर पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। टीम ने जहाज में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए सबमर्सिबल डी-फ्लडिंग पंप और आधुनिक डैमेज कंट्रोल उपकरणों का इस्तेमाल किया। टीम ने तेजी से पानी के रिसाव को नियंत्रित किया। समुद्री पानी की दो क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बंद किया गया, जबकि तीसरी टूटी पाइपलाइन से हो रहे रिसाव को भी नियंत्रित कर लिया गया।

कार्गो ट्रांसफर और डी-वाटरिंग साथ-साथ चला

अभियान के दौरान आईसीजीएस विश्वस्त की विशेषज्ञ टीम और टैंकर के चालक दल के बीच तालमेल से कार्गो ट्रांसफर और पानी निकालने का काम एक साथ किया गया। इससे जहाज का संतुलन बहाल करने में मदद मिली और उसके पलटने का खतरा टल गया। स्थिति पर लगातार नजर रखने और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल और एक अतिरिक्त ऑफशोर पेट्रोल वेसल को भी मौके पर भेजा।

डोर्नियर विमान से हुई हवाई निगरानी

बचाव अभियान के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के डोर्नियर विमान ने भुवनेश्वर से उड़ान भरकर घटनास्थल की हवाई निगरानी की। 27 सितंबर को जहाज के आसपास समुद्र की सतह पर पाम ऑयल की हल्की परत दिखाई दी थी। 28 सितंबर को की गई हवाई निगरानी में दोबारा जांच करने पर यह परत पूरी तरह गायब मिली। हालांकि, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रोटोकॉल अभी भी लागू हैं।

पारादीप के पास एंकरज क्षेत्र में पहुंचा टैंकर

कई एजेंसियों के समन्वित अभियान के बाद पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के टग डॉल्फिन ने स्थिर किए गए एमटी सीगल 9 को खींचकर पारादीप के पास एंकरज क्षेत्र तक पहुंचाया। टैंकर के मुख्य इंजन की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसमें आईसीजीएस विश्वस्त की तकनीकी टीम भी सहायता कर रही है।

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Updated on:

28 Sept 2026 04:34 pm

Published on:

28 Sept 2026 04:18 pm

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