Bihar MLC Election: अनुज सिंह विवाद पर प्रशांत किशोर की दो टूक, बोले- संगीन केस वाले को टिकट का सवाल ही नहीं, सबूत है तो सामने लाइए

Bihar MLC Election: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार विधान परिषद की पटना ग्रेजुएट सीट के लिए पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कोई बात सच नहीं हो जाती। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का सवाल ही नहीं उठता, जिसका गंभीर आपराधिक बैकग्राउंड हो। उन्होंने मीडिया और विरोधियों को खुली चुनौती दी कि यदि उनके पास कोई ठोस सबूत या अदालती संज्ञान के दस्तावेज हैं तो सामने लाएं, नामांकन की अंतिम तिथि तक उस पर संज्ञान लिया जाएगा।