पटना में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, संदीप सौरव बोले- 13 करोड़ नाम काटे गए, गिरफ्तारी तक लड़ेंगे

Patna Protest: राजधानी पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर वामपंथी पार्टियों सोमवार को सड़क पर उत्तर आईं। वामपंथी पार्टियों और कई सामाजिक संगठनों के विरोध मार्च के दौरान डाकबंगला चौराहे पर हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश में बैरिकेड तोड़ दिए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान लाठीचार्ज किये जाने की जानकारी भी सामने आईं। चौराहे पर अफरातफरी मच गई और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया।