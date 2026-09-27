27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

प्रवेश वर्मा थप्पड़ विवाद पर राहुल गांधी का हमला, बोले- यह वोट चोरी का अहंकार, सरकार को सहमति नहीं अंधभक्ति चाहिए

Delhi Minister Slap Video: दिल्ली में सड़क के निरीक्षण के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने के कथित वीडियो पर अब राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस पूरी घटना को बीजेपी की सत्ता के अहंकार का उदाहरण बताया है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Sep 27, 2026

Rahul Gandhi, Jamui News, Jamui Viral Video,

राहुल गांधी (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Parvesh Verma Slap Video: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा कथित तौर पर एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इसे सत्ता का अहंकार बताते हुए कहा कि जो सरकार वोट चोरी से अपनी जीत को पक्का मान लेती है, उसे जनता की सहमति नहीं बल्कि केवल अंधभक्ति और खामोशी चाहिए।

सरकार को अब वोटर का डर नहीं: राहुल गांधी

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "दिल्ली की बीजेपी सरकार के एक मंत्री वीडियो में एक युवक को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। उसका अपराध? वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। काम दिखाने के लिए मंत्री के सामने सड़क खोदी जा रही थी और युवक के हाथ में कैमरा था। यह उस सरकार का चेहरा है जिसे अब वोटर का डर नहीं है।"

सड़क पर सवाल पूछो तो थप्पड़, संसद में पूछो तो माइक बंद : राहुल

राहुल गांधी ने आगे लिखा, "सड़क पर सवाल पूछो तो थप्पड़। पेपर लीक पर सवाल पूछो तो लाठी। संसद में सवाल पूछो तो माइक बंद कर दिया जाता है। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अब इस बात का डर नहीं है कि चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर किया जा सकता है। वोट चोरी यही खरीदती है, सिर्फ चुनाव का नतीजा ही नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाला अहंकार भी। जो सरकार जीत को पक्का मान लेती है, उसे आपकी रजामंदी नहीं चाहिए, उसे बस आपकी ख़ामोशी और अंधभक्ति चाहिए।"

प्रवेश वर्मा ने दी सफाई

वहीं, PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी वायरल वीडियो के बारे में सफाई दी है। उन्होंने बताया कि विकासपुरी रिंग रोड पर कई दिनों से सड़क बनाने का काम चल रहा था और वह उसी काम का निरीक्षण करने आए थे। वर्मा ने आरोप लगाया कि स्थानीय AAP विधायक जरनैल सिंह PWD इंजीनियरों पर ठेकेदार से कमीशन लेने का दबाव बना रहे थे। मंत्री के अनुसार, एक इंजीनियर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और FIR दर्ज की जा रही है।

वर्मा ने आगे आरोप लगाया कि जब कमीशन नहीं मिला, तो सुबह नई बनी सड़क को खोद दिया जाता था, फिर इसका वीडियो बनाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे। वर्मा के अनुसार, सड़क का निरीक्षण करने से पहले उन्होंने जरनैल सिंह को तीन बार फोन किया और लगभग 45 मिनट तक उनका इंतजार किया। उन्होंने बताया कि जब AAP विधायक मौके पर पहुंचे, तो उनके साथ आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वर्मा ने कहा कि उन्होंने गुस्से में प्रतिक्रिया दी।

चिराग पासवान पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- शर्मिंदगी है तो इस्तीफा दें, किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं?

ये भी पढ़ें
chirag paswan -rohini acharya

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राहुल गांधी

Updated on:

27 Sept 2026 09:36 pm

Published on:

27 Sept 2026 09:36 pm

Hindi News / National News / प्रवेश वर्मा थप्पड़ विवाद पर राहुल गांधी का हमला, बोले- यह वोट चोरी का अहंकार, सरकार को सहमति नहीं अंधभक्ति चाहिए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

LPU Student Protest: छात्रों ने फगवाड़ा-जालंधर हाईवे किया जाम, मामला भी हुआ दर्ज

LPU protest
राष्ट्रीय

जॉन ब्रिटास ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखा पत्र, Form 6 में अतिरिक्त घोषणा पर उठाए सवाल

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 धराए

Varanasi News
राष्ट्रीय

चिराग पासवान पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- शर्मिंदगी है तो इस्तीफा दें, किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं?

chirag paswan -rohini acharya
राष्ट्रीय

कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम का SFI ने किया विरोध, दोनों पक्षों में हुई झड़प, पुलिस बल तैनात

All India Consumer Panchayat news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.