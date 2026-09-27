प्रवेश वर्मा थप्पड़ विवाद पर राहुल गांधी का हमला, बोले- यह वोट चोरी का अहंकार, सरकार को सहमति नहीं अंधभक्ति चाहिए

Parvesh Verma Slap Video: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा कथित तौर पर एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इसे सत्ता का अहंकार बताते हुए कहा कि जो सरकार वोट चोरी से अपनी जीत को पक्का मान लेती है, उसे जनता की सहमति नहीं बल्कि केवल अंधभक्ति और खामोशी चाहिए।