चिराग पासवान पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- शर्मिंदगी है तो इस्तीफा दें, किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं?

दरअसल में, यह पूरा विवाद चिराग पासवान के एक इंटरव्यू के बाद शुरू हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और दलित व बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो चिराग ने कहा कि आजकल कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। उन्होंने कहा, "सरकार का एक सहयोगी और हिस्सा होने के नाते मैं खुद इस सवाल से नहीं भाग सकता। मुझे खुद शर्मिंदगी होती है जब मैं सोचता हूं कि मैं एक ऐसी सरकार के साथ हूं जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यह चिंता का विषय है और इसे कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता।"