कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम का SFI ने किया विरोध, दोनों पक्षों में हुई झड़प, पुलिस बल तैनात

SRFTI Clash: कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) में रविवार को एक कार्यक्रम को लेकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के छात्रों और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संस्थान के बाहर जुट गए। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से SRFTI के सभागार में भारत सरकार से जुड़ा उपभोक्ता संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया था। यह कार्यक्रम सुबह से चल रहा था। इसी दौरान संस्थान के छात्रों और कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया।