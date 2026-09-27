जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 धराए

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एक IPS अधिकारी की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई। पुलिस ने POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। शुरुआत में 21 सितंबर को घटना में शामिल तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद 22 सितंबर को मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी और उसके साथी हरेराम यादव को भी पकड़ लिया गया। अब सौरभ और छोटू की गिरफ्तारी के साथ कुल 7 आरोपियों पर शिकंजा कसा जा चुका है।