जॉन ब्रिटास ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखा पत्र, Form 6 में अतिरिक्त घोषणा पर उठाए सवाल

जॉन ब्रिटास ने अपने पत्र में कहा कि ऑनलाइन Form 6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई है और इसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले आवेदकों के लिए अनिवार्य किया गया है। उनके मुताबिक, यह घोषणा आवेदकों से उनकी या उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी की पिछली SIR मतदाता सूची में मौजूदगी से जुड़ी जानकारी मांगती है। ब्रिटास ने सवाल उठाया कि 'मतदाता पंजीकरण नियम, 1960' के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म में बदलाव किए बिना और सरकारी गजट में संबंधित अधिसूचना जारी किए बिना आयोग ऑनलाइन Form 6 और SIR के दौरान इस्तेमाल होने वाली अतिरिक्त घोषणा के बीच अंतर कैसे कर सकता है।