SIR पर आनंद दुबे का चुनाव आयोग से पारदर्शिता का सवाल, राम मंदिर मामले में CBI जांच की मांग

SIR की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि यह प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई और इसके बाद महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों तक पहुंची। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की चिंता यह है कि मतदाता सूची में किसी योग्य व्यक्ति का नाम नहीं छूटना चाहिए। साथ ही, गलत तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी सूची में शामिल नहीं होना चाहिए जो मतदान के लिए पात्र नहीं है। आनंद दुबे ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सावधानी दोनों जरूरी हैं।