LPU Student Protest: छात्रों ने फगवाड़ा-जालंधर हाईवे किया जाम, मामला भी हुआ दर्ज

LPU Protest: पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्रों का विरोध प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया। कैंपस में छात्रा से कथित गलत करने की सोशल मीडिया पर सामने आई अपुष्ट खबरों के बाद शुरू हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने फगवाड़ा-जालंधर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। देर शाम पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने करीब रात 8 बजे लाठीचार्ज किया। कई के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झड़प के दौरान पुलिस पर पथराव किए जाने की भी बात सामने आई है। इसमें कुछ पुलिसकर्मियों और छात्रों के घायल होने की सूचना है। हाईवे जाम रहने के कारण दिनभर सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।