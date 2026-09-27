होर्मुज में ईरान ने पकड़ा अमेरिकी अंडरवाटर ड्रोन, IRGC ने कहा- जासूसी कर रहा था, डेटा खंगाल रहे विशेषज्ञ

Iran Captures US Drone: पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने दावा किया है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका के एक अत्याधुनिक ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (AUV) को जब्त कर लिया है। ईरानी सरकारी मीडिया और समाचार एजेंसी 'फार्स' के अनुसार यह यह मानवरहित सबमर्सिबल 'REMUS 600' है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना कथित तौर पर जासूसी मिशन के लिए कर रही थी। इसके अलावा ईरानी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और किसी भी अनधिकृत गतिविधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।