ईरान युद्ध के बीच कतर की यात्रा पर निर्मला सीतारमण, LNG और निवेश पर रहेगी नजर, जानें क्यों अहम है दौरा

India Qatar Relations: दुनिया में ऊर्जा सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कतर के दौरे पर हैं। वह 27 से 29 सितंबर तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान उनकी नजर सिर्फ बैठक पर नहीं, बल्कि भारत-कतर के व्यापार, निवेश और ऊर्जा संबंधों पर भी रहेगी। खास बात यह है कि भारत और कतर के बीच LNG का लंबा समझौता है और भारत की ऊर्जा जरूरतों में कतर की बड़ी भूमिका है।