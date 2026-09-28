ECI के विवाद पर BJP नेता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दिलाई याद, राहुल गांधी को दी जनता के बीच काम करने की नसीहत

इससे पहले एक प्रेस कॉन्प्रेस में रविशंकर ने कांग्रेस की केरल जीत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में तो कांग्रेस ने SIR पर बवाल कर दिया लेकिन इसी SIR को केरल में सही माना। क्योंकि इसी वजह से उन्हें वहां जीत मिली है। वामपंथियों ने जो अवैध रूप से नाम घुसाए थे, वो सारे नकली वोटर्स SIR में निकल गए और कांग्रेस जीत गई।