ECI विवाद पर BJP-कांग्रेस में फिर तकरार, केसी वेणुगोपाल बोले- ‘राहुल गांधी ने झूठ नहीं कहा’

दरअसल, एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि संधू और जोशी ने करीब 10 महीनों के दौरान चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति जताई थी। इनमें मतदाता सूची में बदलाव, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और SIR से जुड़े मामले शामिल बताए गए थे। SIR के जरिए मतदाता सूची की दोबारा जांच की जाती है। रिपोर्ट सामने आने के बाद राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी कई आरोप लगाए थे।