ECI विवाद पर जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- झूठ को सौ बार दोहराने से सच नहीं हो जाता

JP Nadda (Photo-ANI)
JP Nadda on Rahul Gandhi : नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी झूठ को बार-बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता। नड्डा ने कहा कि आज देश के 140 करोड़ लोग विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। वहीं, उनके अनुसार कांग्रेस और पूरा 'INDI Alliance' देश की प्रगति से निराश है।
जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास न तो कोई नीति है और न ही कोई विजन। इसलिए देश में भ्रम और अराजकता फैलाने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भी फर्जी खबर को लेकर देशभर में माहौल बनाने की कोशिश की गई और अब चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों को खारिज किए जाने के बावजूद विपक्ष फिर से माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है।
जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ध्यान से सुन लें- किसी झूठ को सौ बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाता। सच को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के लिए देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम और कमजोर करना ही एकमात्र एजेंडा रह गया है।
नड्डा ने कहा कि यह उसी 'टूलकिट मानसिकता' का हिस्सा है, जिसमें देश के विकास को रोकने के लिए हर सुबह नई साजिश तैयार की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का तरीका आरोप लगाने, देश का माहौल बिगाड़ने और फिर वहां से निकल जाने तक सीमित रह गया है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा, जनकल्याण या देश के सम्मान और प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। नड्डा ने कहा कि सत्ता का इस्तेमाल जनता की सेवा के बजाय परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देने और निजी हित साधने के लिए किया जा रहा है।
नड्डा ने कहा कि देश की स्थिरता को प्रभावित करने वाली ताकतों को जनता पहले भी जवाब दे चुकी है और भविष्य में भी देगी। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में विपक्ष की हर गलतफहमी और साजिश को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग