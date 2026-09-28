28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

ECI विवाद पर जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- झूठ को सौ बार दोहराने से सच नहीं हो जाता

JP Nadda on Rahul Gandhi: चुनाव आयोग (ECI) को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी झूठ को बार-बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Sep 28, 2026

JP Nadda

JP Nadda (Photo-ANI)

JP Nadda on Rahul Gandhi : नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी झूठ को बार-बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता। नड्डा ने कहा कि आज देश के 140 करोड़ लोग विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। वहीं, उनके अनुसार कांग्रेस और पूरा 'INDI Alliance' देश की प्रगति से निराश है।

नीति और विजन नहीं, इसलिए भ्रम फैलाने की कोशिश

जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास न तो कोई नीति है और न ही कोई विजन। इसलिए देश में भ्रम और अराजकता फैलाने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भी फर्जी खबर को लेकर देशभर में माहौल बनाने की कोशिश की गई और अब चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों को खारिज किए जाने के बावजूद विपक्ष फिर से माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है।

'राहुल गांधी ध्यान से सुन लें…'

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ध्यान से सुन लें- किसी झूठ को सौ बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाता। सच को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के लिए देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम और कमजोर करना ही एकमात्र एजेंडा रह गया है।

हर सुबह नई साजिश रचने वाली मानसिकता

नड्डा ने कहा कि यह उसी 'टूलकिट मानसिकता' का हिस्सा है, जिसमें देश के विकास को रोकने के लिए हर सुबह नई साजिश तैयार की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का तरीका आरोप लगाने, देश का माहौल बिगाड़ने और फिर वहां से निकल जाने तक सीमित रह गया है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा, जनकल्याण या देश के सम्मान और प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। नड्डा ने कहा कि सत्ता का इस्तेमाल जनता की सेवा के बजाय परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देने और निजी हित साधने के लिए किया जा रहा है।

जनता की अदालत में साजिशें होंगी ध्वस्त

नड्डा ने कहा कि देश की स्थिरता को प्रभावित करने वाली ताकतों को जनता पहले भी जवाब दे चुकी है और भविष्य में भी देगी। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में विपक्ष की हर गलतफहमी और साजिश को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Sept 2026 11:36 am

Published on:

28 Sept 2026 11:24 am

Hindi News / National News / ECI विवाद पर जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- झूठ को सौ बार दोहराने से सच नहीं हो जाता

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar News: क्या बिहार NDA में सब कुछ ठीक नहीं? चिराग पासवान के बयान पर JDU का जवाब

Bihar Law and Order News
राष्ट्रीय

‘विपक्ष पर ED-CBI, जनता पर थप्पड़, लाठी और गोलियां चलाई जा रही हैं’, बीजेपी मंत्री के थप्पड़ कांड पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे

Mallikarjun Kharge, Parvesh Verma Slap, BJP Minister Slap,
राष्ट्रीय

LPU Protest: हिंसक प्रदर्शन के बीच कैंपस मॉल में ‘मुफ्त की शॉपिंग’, सामान उठाते दिखे लोग

LPU Campus Violence
राष्ट्रीय

India Inflation Rate 2026: महंगाई फिर हुई बेकाबू? 5.95% खाद्य महंगाई ने बढ़ाई चिंता, जयराम रमेश ने पूछा- PM मोदी कब बोलेंगे?

Jairam Ramesh
राष्ट्रीय

चुनावी आयोग विवाद: यह देश और लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल, CWC की बैठक में बनेगी रणनीति: खरगे

Mallikarjun Kharge, Kharge Statement, Student Protest Police Action, Delhi Student Protest, Students Police Action, Home Minister Amit Shah,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.