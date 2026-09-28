CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नई याचिका, चुनाव आयोग के फैसलों की जांच की मांग

याचिका में 2023 के कानून की धारा 18 का हवाला देते हुए कहा गया है कि निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है और उसके कामकाज में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जहां मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की राय अलग-अलग हो, वहां कानून में बहुमत की राय के आधार पर फैसला किए जाने की व्यवस्था है। इसी आधार पर याचिका में आयोग के कुछ फैसलों और प्रशासनिक कार्रवाइयों के रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई है।