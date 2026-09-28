28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Parvesh Verma Slap Incident: मंत्री इस्तीफा दें, FIR दर्ज हो, प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड में पीड़ित साहिब सिंह की मांग

Parvesh Verma Slap Incident:दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा थप्पड़ मारे जाने के मामले में पीड़ित साहिब सिंह ने घटना को लेकर सोमवार को फिर अपना पक्ष रखा है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

kamlesh sharma

Sep 28, 2026

Parvesh Verma Slap Incident

Parvesh Verma Slap Incident (Photo-IANS)

Parvesh Verma Slap Incident: नई दिल्ली। दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा थप्पड़ मारे जाने के मामले में पीड़ित साहिब सिंह ने घटना को लेकर सोमवार को फिर अपना पक्ष रखा है। साहिब सिंह ने कहा कि आप मेरी लाइव वीडियो स्ट्रीम देख सकते हैं। मैं उस समय जरनैल सिंह के इंस्टाग्राम पेज पर लाइव कर रहा था। मैंने टूटी हुई सड़क का एक टुकड़ा उठाया, उसे कैमरे पर दिखाया और उनकी ओर बढ़ा। इसके बाद उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है।

उन्होंने कहा कि यदि वीडियो में एक प्रतिशत भी ऐसा सबूत मिलता है कि उन्होंने किसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया या किसी का अपमान किया, तो वह सभी आरोप स्वीकार करने और माफी मांगने के लिए तैयार हैं। साहिब सिंह ने कहा कि उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं कही थी।

मंत्री इस्तीफा दें, एफआईआर दर्ज हो

साहिब सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि मंत्री प्रवेश वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वह मंत्री पद पर रहने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कम से कम एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने या किसी और ने ऐसा किया होता तो आप जानते हैं कि कितनी कड़ी कार्रवाई होती। अगर कोई मंत्री इस तरह का व्यवहार कर सकता है तो भारत के युवा सुरक्षित नहीं हैं। अगर कोई युवा या आम व्यक्ति सवाल उठाता है तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है।

केजरीवाल और आप ने दिया समर्थन

साहिब सिंह ने कहा कि इस मामले में उन्हें समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन किया है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल उनका व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है। साहिब सिंह ने कहा कि मंत्री खुलेआम सड़क पर किसी युवा के साथ मारपीट नहीं कर सकता।

थप्पड़ विवाद के बाद प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, कहा- कमीशन नहीं मिला तो रात में बनी सड़क उखाड़कर वीडियो बनाए

ये भी पढ़ें
delhi minister Parvesh Verma

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Sept 2026 12:15 pm

Published on:

28 Sept 2026 12:12 pm

Hindi News / National News / Parvesh Verma Slap Incident: मंत्री इस्तीफा दें, FIR दर्ज हो, प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड में पीड़ित साहिब सिंह की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बागी TMC विधायकों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार, स्पीकर पर जताया भरोसा

Supreme Court
राष्ट्रीय

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नई याचिका, चुनाव आयोग के फैसलों की जांच की मांग

gyanesh kumar
राष्ट्रीय

Bollywood IT Raid: बॉलीवुड के बड़े नाम IT की रडार पर! रकुलप्रीत, वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज पर कार्रवाई

Bollywood IT Raid
राष्ट्रीय

डॉक्टर से मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, तीन दिन में सरेंडर के आदेश

Shiv Sena corporator Ramesh Mhatre doctors assault
मुंबई

LPU हिंसा पर सुखबीर बादल का बड़ा आरोप, बोले- परिसर में हथियार और वॉकी-टॉकी के साथ मिले बाहरी लोग

sukhbir singh badal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.