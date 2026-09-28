Parvesh Verma Slap Incident: मंत्री इस्तीफा दें, FIR दर्ज हो, प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड में पीड़ित साहिब सिंह की मांग

साहिब सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि मंत्री प्रवेश वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वह मंत्री पद पर रहने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कम से कम एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने या किसी और ने ऐसा किया होता तो आप जानते हैं कि कितनी कड़ी कार्रवाई होती। अगर कोई मंत्री इस तरह का व्यवहार कर सकता है तो भारत के युवा सुरक्षित नहीं हैं। अगर कोई युवा या आम व्यक्ति सवाल उठाता है तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है।