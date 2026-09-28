बागी TMC विधायकों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार, स्पीकर पर जताया भरोसा

Supreme Court TMC MLAs Disqualification: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 10 बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता खत्मन करने की मांग पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को जुलाई में दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।