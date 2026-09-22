22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Nandigram by-Election: बीजेपी उम्मीदवार के हलफनामे पर TMC का सवाल, नामांकन रद्द करने की मांग

नंदीग्राम उपचुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ के चुनावी हलफनामे पर TMC ने सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कथित विसंगतियों का हवाला देते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Sep 22, 2026

Nandigram Bypoll 2026

बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी (Photo-ANI)

Nandigram by-Election: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। ममता बनर्जी गुट ने बीजेपी प्रत्याशी हासिरानी रथ के चुनावी हलफनामे में कथित विसंगतियों का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है।

बीजेपी प्रत्याशी पर लगाए आरोप

पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया विंग ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी हासिरानी रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई गई है और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने वर्ष 1965 में कक्षा 10 की परीक्षा पास की थी। 

पार्टी का कहना है कि हलफनामे में जिस स्कूल का उल्लेख किया गया है, उसे कक्षा 10 की पढ़ाई के लिए मंजूरी वर्ष 1973 में मिली थी। AITC ने आरोप लगाया कि झूठी जानकारी देने के कारण उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए।

बीजेपी ने कहा- चुनाव आयोग में शिकायत करें

इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा कि यदि हलफनामे में कोई विसंगति है तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर कोई विसंगति है तो उन्हें चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए। चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा।

वहीं, एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी विसंगति की जानकारी नहीं है। अधिकारी के मुताबिक हमें अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

TMC उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद बदला चुनावी समीकरण

नंदीग्राम उपचुनाव में राजनीतिक समीकरण उस समय बदल गया जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के साथ बैठक के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद उनके गुट ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का फैसला किया।

हालांकि, इसके कुछ घंटे बाद ही मिलन प्रधान को वर्ष 2007 के नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े करीब दो दशक पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

शुभेन्दु अधिकारी के पूर्व पीए की मां हैं बीजेपी उम्मीदवार

बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ, चंद्रनाथ रथ की मां हैं। चंद्रनाथ रथ, शुभेन्दु अधिकारी के निजी सहायक थे। उनकी हत्या उस समय हुई थी जब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मई में विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार सरकार बनाने की तैयारी की थी।

6 अक्टूबर को मतदान, 9 अक्टूबर को परिणाम

नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव शुभेन्दु अधिकारी द्वारा अपनी दो विधानसभा सीटों में से भवानीपुर सीट बरकरार रखने और नंदीग्राम सीट छोड़ने के बाद हो रहा है।

नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना और परिणाम की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाएगी। 

दोनों TMC गुटों को मिले अलग नाम और चुनाव चिह्न

चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर के उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को “ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस” नाम और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिह्न आवंटित किया है। वहीं, प्रतिद्वंद्वी गुट को “डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस” नाम और लिफाफा चुनाव चिह्न दिया गया है।

Bengal Bypoll 2026: उपचुनाव में ज्योतिर्मय महतो और गौरी शंकर घोष को क्यों मिली कमान? BJP की रणनीति समझिए

ये भी पढ़ें
West Bengal bypoll 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Sept 2026 04:38 pm

Published on:

22 Sept 2026 04:05 pm

Hindi News / National News / Nandigram by-Election: बीजेपी उम्मीदवार के हलफनामे पर TMC का सवाल, नामांकन रद्द करने की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

'बढ़ती उम्र में मानसिक संतुलन खो चुके हैं मंत्री जी', जीतन राम मांझी के 'यादव' वाले बयान पर रोहिणी आचार्य का पलटवार

Rohini Acharya on jitan ram manjhi
राष्ट्रीय

बीजेपी की सपा को नसीहत: ‘भस्मासुर’ कांग्रेस के साथ भस्म होना है या समझदारी दिखानी है, अखिलेश यादव खुद तय करें

Akhilesh Yadav
अहमदाबाद

जमुई एनकाउंटर के बाद विपक्ष पर बरसे ललन सिंह, बोले- 2005 से पहले डरती थीं बहन-बेटियां, अब अपराधी सही जगह पहुंच रहे

Lalan Singh JDU
राष्ट्रीय

जमुई घटना पर बीजेपी का पलटवार: केया घोष का सवाल- ‘राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के वक्त कहां थे राहुल-प्रियंका?’

Keya Ghosh
राष्ट्रीय

कैंसर मेडिसिन पर 90 फीसदी तक का मुनाफा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 2700 की दवा 27000 में बिक रही, यह मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती है

Medicine Fraud News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.