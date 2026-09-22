Nandigram by-Election: बीजेपी उम्मीदवार के हलफनामे पर TMC का सवाल, नामांकन रद्द करने की मांग

पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया विंग ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी हासिरानी रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई गई है और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने वर्ष 1965 में कक्षा 10 की परीक्षा पास की थी।