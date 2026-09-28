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Ambikapur News: जमशेदपुर गोलीकांड के 4 शूटर अंबिकापुर में गिरफ्तार! 3 लोगों को मारी थी गोली, लेने पहुंची झारखंड पुलिस

Shooters arrested in Ambikapur: झारखंड के जमशेदपुर स्थित बिंदल मॉल के पास खाना खा रहे युवकों पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 युवकों की हालत गंभीर, टाटा मेन हॉस्पिटल में कराया गया है भर्ती
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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 28, 2026

Jamshedpur firing 4 shooters arrested

Ambikapur News, पुलिस गिरफ्त में चारों शूटर (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। जमशेदपुर गोलीकांड के 4 शूटरों (Shooters arrested) को अंबिकापुर की मणिपुर थाने की पुलिस ने रविवार की देर शाम को गिरफ्तार कर लिया है। गोलीकांड (Shooting Incident) के बाद चारों आर्टिगा कार से फरार हो गए थे। झारखंड पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस को सूचना देकर नाकेबंदी कराई गई थी। इसी दौरान चारों शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सूचना पर झारखंड की पुलिस शूटरों को लेने अंबिकापुर पहुंच गई है। मेडिकल चेकअप के बाद चारों को झारखंड पुलिस के सुपुर्द करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि शूटरों ने जमशेदपुर के बिंदल मॉल के पास 26 सितंबर को 4 युवकों पर 10-15 राउंड फायरिंग की थी। इनमें से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं।

झारखंड के जमशेदपुर जिले के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव के पास बिंदल मॉल स्थित है। शनिवार की दोपहर मॉल के पास ही एक रेस्टोरेंट में बैठे 4 युवकों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग (Shooter firing) शुरु कर दी। इससे वहां अफरातफरी मच गई थी और लोग इधर-उधर भागने लगे।

बदमाशों ने 10-15 राउंड गोलियां चलाईं। इस दौरान युवक भागने लगे, लेकिन इनमें से 3 को गोली लगी है। फायरिंग करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल 3 युवकों को टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

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Updated on:

28 Sept 2026 01:36 pm

Published on:

28 Sept 2026 01:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur News: जमशेदपुर गोलीकांड के 4 शूटर अंबिकापुर में गिरफ्तार! 3 लोगों को मारी थी गोली, लेने पहुंची झारखंड पुलिस

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