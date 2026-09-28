Ambikapur News: जमशेदपुर गोलीकांड के 4 शूटर अंबिकापुर में गिरफ्तार! 3 लोगों को मारी थी गोली, लेने पहुंची झारखंड पुलिस

अंबिकापुर। जमशेदपुर गोलीकांड के 4 शूटरों (Shooters arrested) को अंबिकापुर की मणिपुर थाने की पुलिस ने रविवार की देर शाम को गिरफ्तार कर लिया है। गोलीकांड (Shooting Incident) के बाद चारों आर्टिगा कार से फरार हो गए थे। झारखंड पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस को सूचना देकर नाकेबंदी कराई गई थी। इसी दौरान चारों शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सूचना पर झारखंड की पुलिस शूटरों को लेने अंबिकापुर पहुंच गई है। मेडिकल चेकअप के बाद चारों को झारखंड पुलिस के सुपुर्द करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि शूटरों ने जमशेदपुर के बिंदल मॉल के पास 26 सितंबर को 4 युवकों पर 10-15 राउंड फायरिंग की थी। इनमें से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं।