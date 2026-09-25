Surguja Police: खाकी का भी नहीं रहा खौफ! प्रशिक्षु डीएसपी पर हमला, कार में भी तोडफ़ोड़, 6 आरोपी भेजे गए जेल

अंबिकापुर. सरगुजा में इन दिनों बदमाश बेखौफ हो गए हैं, वे अब खाकी वर्दी को भी निशाना बनाने लगे हैं। ताजा मामला गुरुवार की रात अंबिकापुर के समीप ग्राम कंठी व जगदीशपुर के बीच प्रतिमा विसर्जन के दौरान देखने को मिला, जब बदमाशों ने प्रशिक्षु डीएसपी के साथ मारपीट (Trainee DSP beaten) कर उनकी कार में भी तोडफ़ोड़ की। हालांकि मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्रशिक्षु डीएसपी पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बदमाश किसी भी वारदात को अंजाम देने से थोड़ा भी क्यों नहीं हिचक रहे हैं?