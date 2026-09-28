28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Tamil Nadu Gold Ring Scheme : तमिलनाडु में सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, जानें क्या है नई योजना

Tamil Nadu Gold Ring Scheme : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को मदुरै के राजाजी सरकारी अस्पताल में 'थाई मामन थंगा मोथिरम' (मामा का सोने की अंगूठी) योजना की शुरुआत की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Sep 28, 2026

Joseph Vijay

Joseph Vijay (Photo-ANI)

Tamil Nadu Gold Ring Scheme : मदुरै। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को मदुरै के राजाजी सरकारी अस्पताल में 'थाई मामन थंगा मोथिरम' (मामा का सोने की अंगूठी) योजना की शुरुआत की। योजना के तहत पात्र नवजात बच्चों को एक ग्राम वजन का 22 कैरेट सोने की अंगूठी दी जाएगी। यह योजना राज्य के सरकारी अस्पतालों और सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लागू होगी। सरकार के मुताबिक, योजना का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले पात्र बच्चों को सोने की अंगूठी देकर उनका स्वागत करना और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाना है। हालांकि, उपचुनाव के कारण मदुरंथकम और धारापुरम में फिलहाल योजना लागू नहीं की जाएगी।

मामा के स्नेह का प्रतीक है योजना

तमिलनाडु के मंत्री अरुण राज ने योजना को तमिल संस्कृति में मामा और बच्चे के रिश्ते से जोड़ते हुए कहा कि बच्चे के जन्म के समय सबसे पहले पहुंचने वालों में उसका मामा भी शामिल होता है। वह अपनी बहन की खुशी को अपनी खुशी की तरह साझा करता है और मां व बच्चे के साथ हमेशा खड़े रहने का भरोसा देता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार इसी पवित्र रिश्ते को सम्मान देते हुए सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक पात्र बच्चे को एक ग्राम सोने की अंगूठी देने जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री ने मदुरै को चुना, जिसे मां मीनाक्षी की कृपा और करुणा से जुड़ी पवित्र भूमि माना जाता है।

कौन ले सकेगा योजना का लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे की मां का तमिलनाडु की स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही गर्भावस्था और शिशु निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली (PICME) में पंजीकरण और RCH ID होना आवश्यक है। जिला प्रशासन के अनुसार, लाभार्थियों को ई-केवाईसी से सत्यापित आधार कार्ड के साथ निर्धारित पहचान या निवास प्रमाणों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

107 केंद्रों पर पुराने मामलों का भी होगा वितरण

सरकार ने योजना की शुरुआत से पहले 22 जून से लॉन्च की तारीख तक जन्मे बच्चों के लिए लंबित मामलों को पूरा करने की भी व्यवस्था की है। इसके लिए पूरे राज्य में 107 हब बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर रोजाना प्रति हब 100 बच्चों को सोने की अंगूठी वितरित की जाएंगी। योजना शुरू होने के बाद सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय ही सोने की अंगूठी देने की व्यवस्था की गई है।

हर अंगूठी पर होगा यूनिक सीरियल नंबर

तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, प्रत्येक सोने की अंगूठी पर एक विशिष्ट सीरियल नंबर होगा और उसे छेड़छाड़ से सुरक्षित पैकेजिंग में दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह योजना 'वेट्री तमिलागम' की दीर्घकालिक सोच के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का स्वागत करने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का विश्वास मजबूत करना और सुरक्षित संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना है। सरकार के अनुसार, योजना से मां और बच्चे के स्वास्थ्य संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी और बाल कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Sept 2026 01:21 pm

Published on:

28 Sept 2026 01:14 pm

Hindi News / National News / Tamil Nadu Gold Ring Scheme : तमिलनाडु में सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, जानें क्या है नई योजना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बार-बार हो रहे रेप और यौन उत्पीड़न के मामलों का लिया स्वतः संज्ञान

Supreme Court
राष्ट्रीय

बागी TMC विधायकों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार, स्पीकर पर जताया भरोसा

Supreme Court
राष्ट्रीय

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नई याचिका, चुनाव आयोग के फैसलों की जांच की मांग

gyanesh kumar
राष्ट्रीय

Bollywood IT Raid: बॉलीवुड के बड़े नाम IT की रडार पर! रकुलप्रीत, वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज पर कार्रवाई

Bollywood IT Raid
राष्ट्रीय

Parvesh Verma Slap Incident: मंत्री इस्तीफा दें, FIR दर्ज हो, प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड में पीड़ित साहिब सिंह की मांग

Parvesh Verma Slap Incident
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.