Tamil Nadu Gold Ring Scheme : तमिलनाडु में सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, जानें क्या है नई योजना

तमिलनाडु के मंत्री अरुण राज ने योजना को तमिल संस्कृति में मामा और बच्चे के रिश्ते से जोड़ते हुए कहा कि बच्चे के जन्म के समय सबसे पहले पहुंचने वालों में उसका मामा भी शामिल होता है। वह अपनी बहन की खुशी को अपनी खुशी की तरह साझा करता है और मां व बच्चे के साथ हमेशा खड़े रहने का भरोसा देता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार इसी पवित्र रिश्ते को सम्मान देते हुए सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक पात्र बच्चे को एक ग्राम सोने की अंगूठी देने जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री ने मदुरै को चुना, जिसे मां मीनाक्षी की कृपा और करुणा से जुड़ी पवित्र भूमि माना जाता है।