Parvesh Verma Slap Row: युवक को थप्पड़ मारने के मामले में प्रवेश वर्मा पर दर्ज हुई FIR? दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

Delhi Minister Slap Controversy: दिल्ली में रविवार को सड़क निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। सोमवार को दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना को लेकर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। वहीं एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व AAP नेता सौरभ भारद्वाज, जरनैल सिंह और कुलदीप कुमार ने किया। पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में ले लिया।