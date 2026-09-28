ECI विवाद पर चिराग पासवान का विपक्ष पर पलटवार, बोले- एक जगह प्रक्रिया गलत और दूसरी जगह सही कैसे?

चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष बार-बार लोगों के बीच भ्रम पैदा करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष उन राज्यों को तो देखता है, जहां एनडीए या भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन उन राज्यों को नजरअंदाज कर देता है, जहां उसकी अपनी सरकारें सत्ता में हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो केरल में विपक्ष की सरकार सत्ता में कैसे आई और हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार कैसे काम कर रही है? चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक जगह चुनावी प्रक्रिया को गलत बताया जाए और दूसरी जगह उसी प्रक्रिया को सही माना जाए।