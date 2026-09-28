Balochistan Movement: 3500 लोगों को अगवा कर गैरकानूनी हत्याओं का आरोप, पाकिस्तान के खिलाफ UN के बाहर प्रदर्शन

इस प्रदर्शन में बलूचिस्तान, सिंध, पश्तून समुदाय, पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) के प्रतिनिधि शामिल हुए। BNM के चेयरमैन डॉ. नसीम बलूच, विदेश सचिव फहीम बलूच, केंद्रीय जूनियर संयुक्त सचिव हसन दोस्त बलूच, विदेश विभाग के फोकल पर्सन हकीम बलूच, 'वॉयस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध' के सारंग हैदर, मानवाधिकार कार्यकर्ता नूर मरियम कंवर और 'वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस' के कामरान जतोई शामिल थे। BNM के वक्ताओं ने कहा कि जबरन गायब किए गए लोगों के परिवार लंबे समय से अपने परिजनों की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई परिवारों में मां, पिता और भाई-बहन इस अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।