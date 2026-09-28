थप्पड़ विवाद: मंत्री प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर पलटवार, बोले-मेरे सामने गुंडागर्दी नहीं चलेगी

निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर उनसे भिड़ने वाले युवक को लेकर प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि उसके खिलाफ करीब तीन महीने पहले एमसीडी के एक संविदा कर्मचारी से मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी के एक संविदा कर्मचारी की गर्दन तोड़ दी गई थी और इस एफआईआर में जरनैल सिंह के भतीजे का नाम भी शामिल था। वर्मा के मुताबिक, दोनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उस संविदा कर्मचारी के घर और दुकान को गिराने की कोशिश भी की गई।