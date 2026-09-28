LPU हिंसा पर सुखबीर बादल का बड़ा आरोप, बोले- परिसर में हथियार और वॉकी-टॉकी के साथ मिले बाहरी लोग

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए LPU परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पंजाब के ADGP फैयाज फारूकी के मुताबिक, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पंजाब पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में फ्लैग मार्च भी किया।