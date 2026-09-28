‘विपक्ष पर ED-CBI, जनता पर थप्पड़, लाठी और गोलियां चलाई जा रही हैं’, बीजेपी मंत्री के थप्पड़ कांड पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे

खरगे ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार और बीजेपी लोगों के सवालों से इतनी घबरा गई है कि नाराज फूफा, दिमागी नक्सल और आंदोलनजीवी जैसे शब्द भी अब फीके पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस सीधे हिंसा पर उतर आई है। खरगे ने अपनी पोस्ट में दिल्ली के मंत्री द्वारा युवक को थप्पड़ मारने, जंतर-मंतर पर युवाओं पर लाठीचार्ज और किसानों से जुड़े पुराने मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार में जनता पर लाठी-डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है।