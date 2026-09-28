28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोलकाता

BJP Leader Murder: जमीन दिखाने घर से निकले भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, सीआईडी-एसटीएफ ने संभाला मोर्चा

Bangal BJP Leader Murder: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में भाजपा नेता चंदन भल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीआईडी और एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस राजनीतिक रंजिश के साथ जमीन विवाद के पहलू की भी जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Rakesh Mishra

Sep 28, 2026

Bangal BJP Leader Murder

मामले की जांच करने पहुंची टीम। फोटो- आईएएनएस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में भाजपा नेता चंदन भल्ला की गोली मारकर हत्या के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सीआईडी और एसटीएफ ने सोमवार से मामले की जांच शुरू कर दी और राजनीतिक रंजिश के साथ जमीन विवाद के पहलू को भी खंगाला जा रहा है। 47 वर्षीय चंदन भल्ला की रविवार रात त्रिशूलपट्टी के मिलपाड़ा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह बोलपुर नगर पालिका के वार्ड 11 में भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। साथ ही बोलपुर भूमि एवं भूमि सुधार विभाग में कैशियर के पद पर काम करते थे और जमीन की खरीद-फरोख्त से भी जुड़े थे।

जमीन दिखाने के लिए घर से निकले थे

परिजनों के अनुसार, चंदन एक संभावित खरीदार को जमीन दिखाने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और बेहद करीब से उन पर गोली चला दी। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। चंदन के छोटे बेटे शुभ्रकांति भल्ला ने बोलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में किसी आरोपी का नाम नहीं दिया गया है। पुलिस ने सोमवार घटनास्थल की जांच की। डीआईजी और जिला पुलिस अधीक्षक विदित राज भुंडेश ने मौके पर पहुंचकर जांच की निगरानी की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले में सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

खोजी कुत्ते ने पांच किलोमीटर तक सुराग तलाशा

हत्या के बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी थी। सोमवार को आसनसोल से खोजी कुत्ता ‘लकी’ लाया गया। जर्मन शेफर्ड ने घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर आरती सिनेमा चौराहे तक रास्ता तलाशा। पुलिस को आशंका है कि हमलावर बहिरी गांव की ओर भागे होंगे। इसके बाद छह सदस्यीय फोरेंसिक टीम ने मौके से खून के नमूने, बाइक के टायर के निशान और जूतों के निशान जुटाए। पुलिस गोली चलाने में इस्तेमाल हथियार के प्रकार, गोली चलाने की दूरी और हथियार कहां से आया, इसकी भी जांच कर रही है।

सीसीटीवी और मोबाइल कॉल की जांच

जांचकर्ताओं ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या से पहले और बाद में वहां कौन-कौन आया था। चंदन के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है, ताकि पता चल सके कि हत्या से पहले उन्हें किसने फोन किया था और घटना के दौरान कोई बातचीत हुई थी या नहीं।

पत्नी ने बताया राजनीतिक हत्या

चंदन की पत्नी श्यामोली भल्ला ने हत्या को राजनीतिक मामला बताया है। उन्होंने कहा कि उनके पति को घर से बुलाया गया और फिर गोली मार दी गई। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने की मांग की। बीरभूम भाजपा संगठनात्मक जिले के अध्यक्ष उदयशंकर बनर्जी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। उन्होंने पुलिस से पूरी जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी दी जाएगी।

इंडिया ब्लॉक पर भाजपा सांसद अशोक मित्तल का तंज, बोले- कोई आ रहा है, कोई जा रहा, यह तो तमाशा बन गया

ये भी पढ़ें
BJP MP Ashok Mittal

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Sept 2026 07:46 pm

Published on:

28 Sept 2026 07:33 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / BJP Leader Murder: जमीन दिखाने घर से निकले भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, सीआईडी-एसटीएफ ने संभाला मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

Nitin Nabin: कोलकाता में ममता बनर्जी पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बोले- 15 सालों में करीब 6,700 कंपनियां बंद हो गई

Nitin Nabin news
राष्ट्रीय

West Bengal Politic: ममता की विपक्षी एकता की अपील पर दिलीप घोष का बड़ा वार, बोले- ‘अब कौन मानेगा उनकी बात?’

Dilip Ghosh
राष्ट्रीय

कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम का SFI ने किया विरोध, दोनों पक्षों में हुई झड़प, पुलिस बल तैनात

All India Consumer Panchayat news
राष्ट्रीय

गीता पाठ को लेकर सुवेंदु अधिकारी बोले- बिना डर के पढ़ें भगवद्गीता, ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ पर कार्रवाई का दावा

Suvendu Adhikari Gita Statement
कोलकाता

Bengal Politics: गीता पाठ के बीच शुभेंदु अधिकारी का ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ पर बड़ा बयान कहा- अब डरने की जरूरत नहीं?

Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.