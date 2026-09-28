BJP Leader Murder: जमीन दिखाने घर से निकले भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, सीआईडी-एसटीएफ ने संभाला मोर्चा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में भाजपा नेता चंदन भल्ला की गोली मारकर हत्या के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सीआईडी और एसटीएफ ने सोमवार से मामले की जांच शुरू कर दी और राजनीतिक रंजिश के साथ जमीन विवाद के पहलू को भी खंगाला जा रहा है। 47 वर्षीय चंदन भल्ला की रविवार रात त्रिशूलपट्टी के मिलपाड़ा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह बोलपुर नगर पालिका के वार्ड 11 में भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। साथ ही बोलपुर भूमि एवं भूमि सुधार विभाग में कैशियर के पद पर काम करते थे और जमीन की खरीद-फरोख्त से भी जुड़े थे।