गीता पाठ को लेकर सुवेंदु अधिकारी बोले- बिना डर के पढ़ें भगवद्गीता, ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ पर कार्रवाई का दावा

सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजकों ने आगामी 29 दिसंबर को बड़े स्तर पर भगवद्गीता पाठ आयोजित करने की घोषणा की है। उनके मुताबिक, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। अधिकारी ने कहा कि बंगुर जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से आयोजित मौजूदा कार्यक्रम सफल रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ‘सनातनी’ के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में करीब 10 लाख लोग एक साथ भगवद्गीता का पाठ करेंगे। आयोजकों के अनुसार, मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।