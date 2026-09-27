गीता पाठ को लेकर सुवेंदु अधिकारी बोले- बिना डर के पढ़ें भगवद्गीता, ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ पर कार्रवाई का दावा

गीता पाठ को लेकर सुवेंदु अधिकारी बोले,- बिना डर के पढ़ें भगवद्गीता, फोटो सोर्स- ANI
Suvendu Adhikari; पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कोलकाता में आयोजित भगवद्गीता पाठ कार्यक्रम में लोगों से बिना किसी डर के गीता का पाठ करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और लोगों को किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कथित तौर पर ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कुछ समय पहले बागेश्वर बाबा के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उनके पुतले जलाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। उन्होंने कहा, “अब बिना किसी हिचकिचाहट के गीता पढ़ें। डरने की कोई बात नहीं है। समय बदल गया है। डरो मत। ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजकों ने आगामी 29 दिसंबर को बड़े स्तर पर भगवद्गीता पाठ आयोजित करने की घोषणा की है। उनके मुताबिक, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। अधिकारी ने कहा कि बंगुर जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से आयोजित मौजूदा कार्यक्रम सफल रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ‘सनातनी’ के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में करीब 10 लाख लोग एक साथ भगवद्गीता का पाठ करेंगे। आयोजकों के अनुसार, मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
सुवेंदु अधिकारी का यह बयान बागेश्वर बाबा के नाम से चर्चित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर पश्चिम बंगाल में हुए विवाद के कुछ सप्ताह बाद आया है। कांग्रेस नेता मनाश सरकार ने कोलकाता के भवानीपुर थाने में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि धीरेंद्र शास्त्री की बंगाली पहचान, खान-पान और दुर्गा पूजा को लेकर की गई टिप्पणियों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।
मनाश सरकार ने आरोप लगाया था कि धीरेंद्र शास्त्री ने बंगालियों को ‘पाखंडी’ कहा और उनके खान-पान पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया था कि क्या किसी को यह तय करने का अधिकार है कि बंगाल के लोग मछली, मटन या चिकन खाएं या नहीं। कांग्रेस नेता ने धीरेंद्र शास्त्री से माफी मांगने और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए हैं।
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