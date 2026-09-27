27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Agnimitra Paul on Mamata Banerjee : ‘कौन कहता है ममता CPM से बात नहीं करतीं?’, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने TMC-CPM पर साधा निशाना

Agnimitra Paul on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पर CPI(M) नेता एमए बेबी से फोन पर बातचीत करने को लेकर सियासत तेज हो गई है।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

kamlesh sharma

Sep 27, 2026

Agnimitra Paul

Agnimitra Paul (Photo-ANI)

Agnimitra Paul on Mamata Banerjee : कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पर CPI(M) नेता एमए बेबी से फोन पर बातचीत करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में CPI(M), तृणमूल कांग्रेस (TMC) की 'बी-टीम' की तरह काम कर रही है और दोनों दलों के बीच मिलीभगत है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी अब बिखर चुकी है और ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए CPM के साथ हाथ मिला रही हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला ममता बनर्जी के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने से जुड़ा है।

बंगाल में CPM-TMC के बीच मिलीभगत

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कौन कहता है कि ममता बनर्जी CPM से बात नहीं करतीं? बंगाल में CPM, TMC की बी-टीम की तरह काम करती है। दोनों मिलीभगत से सब कुछ करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी अब कई हिस्सों में बंट चुकी है और ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए CPM के साथ नजदीकी बढ़ा रही हैं।

नंदीग्राम हिंसा का भी किया जिक्र

अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपी लोगों को ही प्रमोशन दिया गया। उन्होंने दावा किया कि नंदीग्राम में गोली चलाने वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया गया, जबकि जिन पुलिस अधिकारियों पर हत्याओं के आदेश देने के आरोप थे, उन्हें भी पदोन्नति दी गई।

ममता के लिए सत्ता में बने रहना ही सबकुछ

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के लिए CPI(M) या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा मायने नहीं रखती। उनके मुताबिक, ममता बनर्जी के लिए किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता भी अब इस राजनीतिक स्थिति को समझ चुकी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Sept 2026 03:53 pm

Published on:

27 Sept 2026 03:53 pm

Hindi News / National News / Agnimitra Paul on Mamata Banerjee : ‘कौन कहता है ममता CPM से बात नहीं करतीं?’, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने TMC-CPM पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेलंगाना में कांग्रेस को झटका, पार्टी छोड़ BRS में शामिल हुए कई नेता

ktr
राष्ट्रीय

ममता-लेफ्ट की नजदीकी पर सुकांत मजूमदार का बड़ा हमला, बोले- पर्दे के पीछे वर्षों से ‘हाथ में हाथ’

Sukanta Majumdar
राष्ट्रीय

‘सच्चाई देश की जनता के सामने आ चुकी है’, CEC ज्ञानेश कुमार और SIR के मुद्दे पर बोले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह

CEC Gyanesh Kumar Resignation Demand
राष्ट्रीय

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के आंदोलन को सोनम वांगचुक का समर्थन, बोले- साफ-सुथरी चुनाव प्रक्रिया देश की सबसे बड़ी जरूरत

Sonam Wangchuk news
राष्ट्रीय

ओवैसी के SIR वाले बयान पर मुफ्ती वजाहत कासमी ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग के बचाव में रखी अपनी बात

mufti-wajahat-qasmi-sir-owaisi-election-commission-personal-law-mahmood-madani
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.