Agnimitra Paul on Mamata Banerjee : ‘कौन कहता है ममता CPM से बात नहीं करतीं?’, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने TMC-CPM पर साधा निशाना

Agnimitra Paul on Mamata Banerjee : कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पर CPI(M) नेता एमए बेबी से फोन पर बातचीत करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में CPI(M), तृणमूल कांग्रेस (TMC) की 'बी-टीम' की तरह काम कर रही है और दोनों दलों के बीच मिलीभगत है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी अब बिखर चुकी है और ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए CPM के साथ हाथ मिला रही हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला ममता बनर्जी के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने से जुड़ा है।